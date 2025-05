Sequestrati al porto di Genova 140 kg di eroina

GENOVA (ITALPRESS) - La Polizia di Frontiera e l'Agenzia delle Dogane di Genova hanno sequestrato circa 140 chilogrammi di eroina di elevata purezza, occultati all'interno di dieci container, arrivati via mare dal Medio Oriente e destinati, successivamente allo sbarco nel porto di Genova (bacino di Sampierdarena), ad essere trasportati verso il Nord Europa.L'indagine, sviluppata con rigore analitico e metodologie d'avanguardia, ha preso avvio da un'attività d'intelligence, attraverso cui il Reparto Antifrode delle Dogane e gli agenti del Settore Investigativo della Polizia di Frontiera hanno individuato una spedizione sospetta di dieci container pieni di mattoni di cemento provenienti in nave dall'Iran ed apparentemente destinati a Varsavia, in Polonia.Sebbene i primi accertamenti effettuati con strumenti di scannerizzazione non avessero rilevato anomalie nel carico, i poliziotti e i doganieri, coadiuvati da agenti dell'Agenzia europea Frontex, dimostrando intuito e tenacia investigativa fuori dal comune, hanno comunque deciso di esaminare uno ad uno gli oltre 60.000 mattoni imballati nei container, scoprendo così un dettaglio rivelatore: un impercettibile segno sul lato corto di alcuni laterizi, occultati nelle parti più interne dei vari bancali stivati in ogni contenitore e pertanto non visibili ad una pur attenta ispezione esterna, la cui rottura ha consentito finalmente di rinvenire lo stupefacente, nascosto all'interno di involucri plastificati che erano stati appositamente immersi nell'impasto di cemento durante le fasi della produzione. Da quel momento, gli operatori, procedendo senza sosta per ben tre giorni e tre notti, hanno provveduto alla rottura manuale di tutti quanti i mattoni, sequestrando complessivamente, al termine della complessa verifica, oltre 500 involucri di eroina, ciascuno del peso di circa 275 grammi, confezionati e nascosti con ingegnosa meticolosità da un'organizzazione criminale internazionale, con ramificazioni in Medio Oriente e Nord Europa, evidentemente dotata di mezzi sofisticati.- Foto: ufficio stampa Polizia di Stato - Adm - (ITALPRESS).