Finale, alla Cento Fiori il tema del disagio adolescenziale con Cristina Dotto Viglino e “La stagione del figlio”

Prosegue a Finale Ligure la rassegna letteraria “Un libro… Un autore”, edizione 2024/2025, con un nuovo appuntamento che sarà al contempo un momento di riflessione.

Sabato 31 maggio, alle ore 18, la Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri ospiterà la presentazione del romanzo “La stagione del figlio” (Passigli Editori), firmato da Cristina Dotto Viglino, che dialogherà con il giornalista Marco Perasso.

Il libro racconta la storia di un ragazzo di oggi, un adolescente smarrito che esprime il proprio dolore attraverso silenzi e ferite autoinflitte, sospeso su un filo teso tra due figure materne: una biologica, avvolgente fino a soffocarlo, e una spirituale, che ne guida l'evoluzione interiore. Accanto a loro, un padre disilluso e in bilico tra sconfitta personale e senso di responsabilità. Sullo sfondo, i paesaggi urbani di Genova e le montagne dell’Alta Via dei Monti Liguri, insieme a figure di psicologi, insegnanti, adulti fragili e ragazzi in cerca di senso.

Con “La stagione del figlio”, Cristina Dotto Viglino, insegnante genovese di lingua latina e counselor professionista oltre che consulente filosofico, firma un romanzo intenso, compatto, ad alta concentrazione emotiva, capace di restituire con autenticità il disagio adolescenziale e le contraddizioni del mondo adulto. Un’opera che non offre facili risposte, ma solleva domande profonde sulla famiglia, l’identità, l’amore e il dolore.