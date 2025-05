"Collocare i contenitori smart nelle vecchie aree per garantire un servizio equo"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Dove non c’è possibilità di collocare questi attuali contenitori smart per esigenze di spazio (vedi residenze collinari, villette, ecc…), e visto che esistono smart di dimensioni simili ai vecchi, perché non utilizzarli nelle vecchie aree esistenti?".

"In questo modo si eliminerebbe l’indecorosa “rumenta” dalla strada e non si terrebbero i rifiuti in casa per due o tre giorni. Il servizio sarebbe così uguale per tutti i cittadini!".

Carlo