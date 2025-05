"La Lunga Notte delle Chiese", Varazze "abbraccia" Santa Caterina

L’Associazione Internazionale Caterinati – Gruppo di Varazze, nel contesto delle celebrazioni riguardanti il IV Centenario dell’elezione di Caterina da Siena e Jacopo da Varagine a Patroni della nostra città (1625-2025), ha aderito alla 10ª edizione de “La Lunga Notte delle Chiese”.

È la prima notte bianca delle chiese, un evento nazionale al quale, lo scorso anno, hanno aderito oltre 200 chiese cattoliche in Italia, alle quali si sono aggiunte la chiesa Valdese, quella Metodista e Protestante. Quest’anno sono previste anche adesioni dall’estero.

Sarà un’edizione speciale, in quanto si celebreranno i 10 anni di una rassegna che ha visto la partecipazione di migliaia di persone in tutta Italia grazie alla collaborazione delle Diocesi italiane, dei Santuari, dei Musei Diocesani e di tanti volontari. In concomitanza con il grande evento del Giubileo, sarà ancora più importante l’offerta artistica e culturale.

L’iniziativa dei Caterinati varazzini si svolgerà venerdì 6 giugno presso il Santuario della SS. Trinità (chiesa di Santa Caterina), con inizio alle ore 20:00

Il tema indicato dagli organizzatori è “Abbracciami", che l’Associazione ha voluto dedicare a S. Caterina da Siena.

L’evento comprende una mostra fotografica dal titolo Varazze abbraccia S. Caterina, curata dall’Associazione Varagine.it – archivio storico della città di Varazze, allestita sulla piazza antistante la chiesa, dedicata alla festa patronale che ogni anno si svolge nella nostra città il 30 aprile. L’accoglienza dei rappresentanti delle Confraternite Caterinate e dei figuranti del Corteo Storico introdurrà nel Santuario.

All’interno del Santuario, Santa Caterina abbraccia l’umanità continuerà il percorso tematico. Dopo una breve introduzione, sarà ripercorsa la storia della chiesa, sorta per volontà di Caterina da Siena che, nel 1376, sostò a Varazze durante il viaggio di ritorno da Avignone e liberò i varazzini dalla peste. Don Claudio Doglio, biblista e parroco della Collegiata di Sant’Ambrogio, proporrà la visita guidata della chiesa illustrandone gli affreschi che la decorano.

La lettura di brani tratti dalle Lettere di S. Caterina e le riflessioni sulla vita della Santa senese, proposte dai Frati Domenicani del convento di Varazze, completeranno il programma.

Il gruppo corale “Chicchi di riso” accompagnerà l’intera serata, insieme al Maestro Giovanni Musso.

L’evento è inserito nel progetto “Jacopo e Caterina tra devozione e cultura”, realizzato a cura dell’Associazione Internazionale dei Caterinati – Gruppo di Varazze e dell’Associazione Centro Studi Jacopo da Varagine APS.

Partecipano all’evento:

– Confraternite Caterinate (Confraternita di San Bartolomeo – Confraternita di San Giuseppe – Confraternita di San Rocco N.S. della Croce – Confraternita S. Nome di Maria)

– Associazione culturale Varagine.it – archivio storico fotografico sulla città di Varazze

– Associazione culturale Sacre rappresentazioni di Caterina da Siena (gruppo del voto)

– Gruppo corale “Chicchi di riso” con il M° Giovanni Musso – organista titolare della Collegiata di S. Ambrogio

– Don Claudio Doglio – Parroco della Collegiata di S. Ambrogio e biblista

– Frati Domenicani del Convento di Varazze: P. Michele – Fra Marco

– Riprese video: Varazze Televideo AMALIGURIA

– Tecnico luci: Alessandro Giusto

Con il Patrocinio e contributo: Comune di Varazze

Con il Patrocinio: Provincia di Savona, Regione Liguria, Diocesi di Savona

Programma

Varazze abbraccia Santa Caterina

Piazza Santa Caterina – dalle ore 20:00

Mostra fotografica dedicata alla festa patronale in onore di Santa Caterina da Siena,

a cura dell’Associazione Varagine.it – archivio storico fotografico della città di Varazze.

Accoglienza dei rappresentanti delle Confraternite Caterinate e dei figuranti del Corteo Storico dell’Associazione Sacre Rappresentazioni in onore di Caterina da Siena.

Santa Caterina abbraccia l’umanità

Ore 20:45 – Interno del Santuario

La storia del Santuario voluto da Caterina da Siena nel 1376 e le ragioni della sua edificazione.

Visita guidata della chiesa attraverso gli affreschi che la decorano, a cura di Don Claudio Doglio, biblista e parroco della Collegiata di S. Ambrogio.

Riflessioni sulla vita della Santa, proposte dai Frati Domenicani del convento di Varazze alla luce delle Lettere di S. Caterina.

Il gruppo corale “Chicchi di riso” accompagnerà l’intera serata, insieme al Maestro Giovanni Musso.