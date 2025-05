Varazze lancia il nuovo brand turistico e inaugura una stagione estiva ricca di eventi

Con l’arrivo dell’estate, Varazze si presenta al pubblico con un nuovo volto: nasce il brand turistico “Varazze – All Season Holidays”, accompagnato da un piano di comunicazione strategico per rafforzare l’identità della destinazione e valorizzare un’offerta in perfetto equilibro tra balneare, patrimonio naturale, storico e culturale, che rende il territorio attrattivo tutto l’anno.

Il progetto grafico e narrativo - elaborato da Studiowiki, agenzia di comunicazione savonese associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite - ruota attorno all’idea di “orizzonti verticali”: un’immagine che unisce la vastità del mare aperto e le vette delle montagne alle spalle della città, in un equilibrio dinamico e rigenerante. Il nuovo logo si ispira alla brezza marina, simbolo di benessere e movimento, e richiama il legame profondo tra la natura e l’anima di Varazze.

Proprio a partire dal nuovo logo e al concetto di “brezza della vacanza” si svilupperà anche la prossima campagna di comunicazione, che punta a consolidare l’immagine, l’identità e la notorietà della destinazione. Tra i prossimi passi del piano strategico di comunicazione, anche l’apertura di canali social dedicati alla promozione turistica, che andranno ad affiancare i canali istituzionali del Comune di Varazze, e il nuovo portale turistico Varazze.it, online a partire dal 30 giugno prossimo, realizzato da Kumbe, agenzia trentina specializzata nella creazione di piattaforme digitali per destinazioni turistiche.

"Il nuovo brand e la nuova strategia di comunicazione sono molto più di una campagna estiva: sono il segno di un cambiamento di visione» – dichiara Luigi Pierfederici, Sindaco di Varazze. «Ci siamo posti l’obiettivo di crescere in modo armonico, valorizzando tutte le energie della città: dagli operatori economici alle associazioni culturali e sportive, dal tessuto commerciale ai protagonisti dell’accoglienza. Varazze dispone già di un prodotto turistico di qualità, ricco e articolato, che deve essere veicolato in modo unitario, perché il nostro territorio ha davvero molto da offrire. Lo sviluppo del territorio passa attraverso il turismo, che è una delle nostre ricchezze principali, e per questo occorre comunicare meglio, insieme, ciò che siamo. Fare rete è la parola d’ordine di questo nuovo piano di comunicazione, che è partito dall’analisi di ciò che già esiste per valorizzarlo, coordinarlo e metterlo a sistema. È un progetto collettivo e partecipato, che punta su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione: una strategia che consentirà di sviluppare ulteriori opportunità per la nostra città".

Dall’attenta mappatura delle esperienze e degli attrattori del territorio, grazie al coinvolgimento attivo degli operatori, l’offerta turistica di Varazze è stata inoltre aggregata in 6 temi vacanza, intorno ai quali si svilupperanno tutte le attività di comunicazione e promozione della destinazione: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport.

In particolare, l’estate 2025 sarà caratterizzata da un ricco calendario di eventi, che intersecano diversi filoni tematici per intercettare un pubblico ampio, di tutte le età.

Il mese di giugno si apre all’insegna della cultura al femminile, con la prima edizione del Varazze Cult Fest “Parole al femminile”, che propone sei incontri con affermate scrittrici italiane, e la rassegna “Varazze Città delle Donne”, che celebra il talento femminile attraverso concerti, proiezioni, danza e spettacoli. Spazio poi alteatro, con lo spettacolo itinerante Shakespeare by Night del Teatro della Tosse, il 14 giugno nel Parco Villa Croce, e la rassegna Teatro in Giardino, tra il 27 giugno e il 22 agosto nello scenario del Giardino delle Boschine.

Luglio si apre con il Festival di Architettura “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato”, che dal 1° al 5 luglio esplora le trasformazioni architettoniche e paesaggistiche della costa ligure e francese nel secondo dopoguerra. Si prosegue in musica, con una tappa del Riviera Jazz & Blues Festival (4 luglio) che animerà la città con street food e la musica di Ayom e Sandro Joyeux, e la storica rassegna “Varazze è Lirica”, giunta alla 26ª edizione, che culminerà il 1° agosto con il concerto del soprano Mariella Devia e la consegna del Premio “Francesco Cilea”. Dal 23 luglio al 22 novembre 2025, Varazze ospita inoltre Oltremare 2025, un evento artistico-culturale che trasforma la cittadina ligure e il suo entroterra in un palcoscenico per 12 eventi tra concerti serali, all’alba e al tramonto, performance site-specific nelle colline, una residenza artistica, e masterclass per studenti.

Dal 4 all’8 agosto, la Notte Blu porterà musica, libri, shopping e grandi ospiti come Fabio Rovazzi, Enula ed EL MA, in una grande festa dedicata al mare e al blu. A settembre (27–28), infine, Varazze ospiterà il Varazze Adventure Festival, con attività sportive per tutte le età tra mare e montagna, mentre a chiudere simbolicamente la stagione estiva, il 5 ottobre le Frecce Tricolori sorvoleranno la città nel Terzo Air Show. Nelle giornate del 3/4/5 ottobre, Varazze ospiterà anche il 50° premio Nazionale "Alpino dell'anno 2024".

"Abbiamo voluto creare un’offerta che valorizzasse tutte le anime della città – culturale, musicale, sportiva e ambientale – puntando su eventi che parlino a un pubblico ampio e diversificato», concludono l’Assessore al Turismo Marilena Ratto e l’Assessore alla Cultura Maria Angela Calcagno. «È un’estate pensata per residenti, turisti affezionati e nuovi visitatori, all’insegna della qualità e della partecipazione".