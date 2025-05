Trump raddoppia i dazi: "Dal 4 giugno al 50% su acciaio e alluminio"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi che i dazi sull'acciaio e sull'alluminio aumenteranno del 50%, raddoppiando l'aliquota attuale, a partire dal 4 giugno. "E' per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno tornando alla normalità come mai prima d'ora'', ha scritto Trump sul suo Truth Social. "Questa sarà un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori. Rendiamo l'America di nuovo grande'', ha scritto Trump.

L'aumento dei dazi era stato preannunciato da Trump nel corso di un discorso pronunciato presso uno stabilimento della U.S. Steel nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. "Imporremo un aumento del 25%, porteremo dal 25% al ​​50% i dazi sull'acciaio importato negli Stati Uniti d'America", aveva dichiarato il presidente tra gli applausi della folla.

Trump ha affermato che stava valutando una tariffa del 40%, ma i dirigenti del settore gli hanno risposto che volevano una tariffa del 50%. "Al 25% possono in qualche modo superare quella barriera", ha detto Trump. "Al 50% nessuno la supera."

Il presidente ha dedicato la maggior parte del suo discorso a promuovere una nuova partnership tra la US Steel e la Nippon Steel con sede in Giappone .