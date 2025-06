"Una sacca di bene nel segno di Beppe": Avis Ceriale e Vigili del Fuoco uniti nel ricordo di Giuseppe Capiaghi

Organizzato dall’Avis di Ceriale e dai Vigili del Fuoco di Albenga, si è rinnovato oggi l’appuntamento in ricordo di Giuseppe Capiaghi, vigile del fuoco e volontario Avis, prematuramente scomparso nel maggio del 2023.

L’evento, una donazione straordinaria di sangue, vuole essere un momento di sensibilizzazione sull’importanza di questo gesto, reso ancora più significativo dal ricordo di una persona la cui generosità e altruismo erano un tratto distintivo.

"Beppe amava la concretezza dei fatti più delle parole - sottolineano dai Vigili del fuoco - ricordarlo attraverso un gesto così concreto come la donazione di sangue è, per chi lo ha conosciuto, il modo più autentico per onorare la sua memoria e tenere vivo il suo esempio".

"Pensiamo che farlo rivivere attraverso il bene di una donazione di sangue sia il modo più vero per preservare il suo insegnamento e celebrare la sua figura generosa", hanno detto i suoi colleghi e amici, oggi presenti all’evento.