F1, oggi si corre il Gp di Spagna - La gara in diretta

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, domenica 1 giugno, si corre alle 15 per il nono appuntamento del Mondiale. In pole position c'è la McLaren di Oscar Piastri, che partirà davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Quinta la prima Ferrari, con Lewis Hamilton. Settimo Charles Leclerc.

Il Gp di Spagna è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita (alle 18)