Caso Maddie, polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo

(Adnkronos) - La polizia tedesca condurrà questa settimana nuove ricerche in Portogallo in merito alla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve. In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi dovrebbero condurre ricerche per tre giorni. "Saranno solo perquisizioni a terra. L'obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del corpo di Madeleine", ha detto una fonte portoghese citata dal Sun.

"Siamo a conoscenza delle perquisizioni che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non è presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali ove necessario", ha detto un portavoce della polizia britannica.