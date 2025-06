Inter, ecco Luis Henrique: chi è il nuovo acquisto nerazzurro

(Adnkronos) - Dopo la finale di Champions persa contro il Psg, l'Inter inizia a guardare al futuro. Oggi, lunedì 2 giugno, è arrivato a Milano l'esterno brasiliano Luis Henrique. Il classe 2001, atterrato nel pomeriggio a Malpensa, arriva dal Marsiglia (con cui nell'ultima stagione ha realizzato 9 gol e 10 assist in 35 partite) e procederà ora con il solito iter: visite mediche e firma sul contratto con cui si legherà ai nerazzurri.

Nato a Joao Pessoa (Brasile) il 14 dicembre 2001, Luis Henrique sarà il secondo rinforzo dell'Inter dopo Petar Sucic (dalla Dinamo Zagabria) e sarà a disposizione già per il Mondiale per Club. Cresciuto nel Botafogo, il brasiliano è arrivato in Francia nel 2020 e al Marsiglia è cresciuto soprattutto nell'ultima stagione, grazie ai consigli di Roberto De Zerbi. L'Inter ha chiuso l'operazione con l'Om sulla base di 23 milioni più bonus. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto quadriennale.