"Cassonetti vicini, ma la spazzatura resta in strada: chi è responsabile dello scempio?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

“Lunedì 2 giugno, ore 20, in Corso Italia. Chi sono i responsabili di questo scempio? Uno spettacolo che si ripete ogni sera. Eppure, percorrendo via Ratti, a meno di 100 metri, si trovano i cassettoni per la raccolta differenziata intelligente. Possibile che nessuno intervenga? C’è complicità nel degrado da parte delle istituzioni?”.

"Una situazione simile si registra anche in Piazza Mameli, dove i cassonetti si trovano in via Nella, a meno di 30 metri. È un insulto al più elementare senso civico”.

Maurizio