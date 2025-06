Chiusura pineta Bottini, il Sindaco: "Da tagliare 15 pini pericolosi, 16 salvati. Speriamo di riaprire nei prossimi 15 giorni"

31 pini pericolosi di cui 15 tagliati e 16 salvati su un monitoraggio di un totale di 200.

Per questo per due mesi la pineta Bottini di Celle Ligure è stata chiusa. Con il Sindaco Marco Beltrame che ha voluto spiegare le motivazioni della chiusura dei cancelli dell'area verde più importante del comune cellese.

"A fronte di una perizia su oltre 200 alberi della pineta è emerso che 31 sono pericolosi e quindi per motivi di sicurezza abbiamo deciso di intervenire e chiuderla, soprattutto perché molti sono sopra i giochi dei bambni o le panche. A fronte di questo abbiamo iniziato un grosso lavoro di manutenzione sugli alberi" spiega.

Il primo cittadino ha ricordato che nel novembre 2024 sono stati piantati 23 nuovi pini all'interno del progetto "Un albero per la vita" con un albero per ogni bimbo/a nata a Celle nel 2023. I nuovi nati cellesi nel 2024 sono 18 e quidi nel novembre del 2025 altrettanti saranno gli alberi piantumati.

"Tra il progetto di ripiantumazione, 16 alberi salvati, i 15 da tagliare, abbiamo piantato più alberi di quanti ne verranno tagliati. Non vi so dire esattamente quando la apriremo, speriamo nei prossimi 15 giorni, ma dipende da quando riusciremo a togliere gli alberi pericolosi. Ringrazio gli uffici, le ditte e tutti i tecnici intervenuti per questa complessa e lunga opera manutentiva mai effettuata prima - conclude Beltrame - Per far capire quanto teniamo a questo luogo, quanto vogliamo rivalorizzarlo, proprio qua in questa zona, dove spesso vengono fatti i concerti all'alba, creeremo un anfiteatro naturale con dei gradoni dentro al terrenoper ospitare eventi in questo luogo fantastico" conclude Beltrame.