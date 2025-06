Laigueglia piange Pierangelo Tadioli, ristoratore e volontario: aveva 66 anni

Pierangelo Tadioli si è spento all’età di 66 anni presso l’Istituto Rossello di Savona, lasciando un grande vuoto nella comunità laiguegliese. Nato ad Albenga, Tadioli si era trasferito a Laigueglia in giovane età, dove aveva completato parte del suo percorso scolastico e coltivato fin da subito una molteplicità di passioni. Sportivo appassionato, amava il calcio, la pallavolo e il ciclismo, ma è stato soprattutto l’impegno nel volontariato a contraddistinguerlo nel tempo. Aveva infatti prestato servizio nella squadra antincendio locale e successivamente nella Croce Bianca, dove ha operato con dedizione fino a pochi anni fa.

Laigueglia lo ricorda anche per la sua attività imprenditoriale. Dopo aver gestito per un periodo l’edicola di famiglia, nel 1987 aveva intrapreso, insieme ad altri soci, l’attività di ristoratore, fondando il ristorante-pizzeria "Pacan", divenuto nel tempo un punto di riferimento per residenti e turisti. Solo di recente aveva deciso di ritirarsi e godersi la pensione.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. I funerali avranno luogo oggi, martedì 3 giugno, alle ore 15,30, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Laigueglia.