Lingotti vs monete d’oro: cosa conviene davvero?

Non è solo un metallo prezioso, ma una riserva di valore che attraversa i secoli, immune ai default e alle banche centrali. Ma tra lingotti e monete, qual è la forma più intelligente per investire?

La risposta non è banale. Entrambe le opzioni hanno vantaggi reali e limiti operativi. Capirli è fondamentale per chi vuole proteggere il capitale, senza farsi ingannare da scelte apparenti. Ne abbiamo parlato con gli esperti del compro oro di Roma MVS Gioielli che ogni giorno, comprano e vendono oro ai loro clienti. Partiamo dai lingotti.

Lingotti: efficienza, ma poca flessibilità

Un lingotto da 1 kg non lascia dubbi: è oro allo stato puro. I lingotti, disponibili in vari formati, sono realizzati con una purezza di almeno 99,5% e rappresentano il modo più diretto ed economico per acquistare oro fisico. Nei tagli più grandi, il premio sul prezzo spot è minimo: si paga praticamente solo il metallo.

Dal punto di vista fiscale, l’Italia riconosce l’oro da investimento come esente da IVA, a condizione che la purezza sia superiore a 995/1000. Tuttavia, le plusvalenze ottenute alla rivendita sono tassate al 26%. E qui entra in gioco un dettaglio spesso trascurato: se non si dispone della fattura d’acquisto, l’intero importo incassato viene tassato. Dal 2024, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha eliminato il calcolo forfettario a favore di una tassazione integrale sul ricavo.

Le plusvalenze devono essere dichiarate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi, mentre le minusvalenze possono essere compensate entro i quattro anni successivi. Nessuna scappatoia, dunque: chi investe in oro deve pensare anche alla fiscalità.

Ma i lingotti non sono per tutti. Il loro valore elevato richiede una certa solidità finanziaria, e soprattutto pongono un problema di liquidabilità: non si possono vendere a metà. Serve l’intero compratore. E per custodirli in sicurezza, spesso bisogna ricorrere a cassette bancarie o caveau, con relativi costi.

Monete: flessibilità, riconoscibilità e qualche sorpresa numismatica

Se il lingotto è efficienza, la moneta è agilità. Le bullion come il Krugerrand sudafricano, la Maple Leaf canadese o la Filarmonica di Vienna sono monete d’oro emesse con garanzie statali e una purezza che arriva fino al 99,99%.

Il loro vero punto di forza? La frazionabilità. Formati da 1 oz, ma anche da 1/2, 1/4 o 1/10 oz, permettono di vendere l’oro a piccoli blocchi, adattandosi ai bisogni del momento. Sono universalmente riconosciute, facili da rivendere, e rispettando i requisiti dell’UE (emissione post-1800, purezza ≥ 900/1000, prezzo non superiore all’80% del valore in oro) sono esenti da IVA.

Dal punto di vista fiscale valgono le stesse regole dei lingotti: tassazione del 26% sulla plusvalenza, obbligo di documentazione, dichiarazione nel quadro RT. Se l’oro è detenuto all’estero, va segnalato nel quadro RW per il monitoraggio fiscale. Chi pensa che una moneta infilata in una tasca sia invisibile al Fisco, rischia di pagare caro.

C'è poi l'aspetto numismatico: alcune monete, specie se rare, storiche o in edizione limitata, possono valere molto più dell'oro che contengono. Ma qui si entra in un altro gioco, più vicino al collezionismo che all’investimento standard. Serve conoscenza, tempo e una buona dose di prudenza.

Attenzione anche ai costi iniziali: le monete presentano premi d'acquisto superiori rispetto ai lingotti, soprattutto nei formati più piccoli. Si paga di più per un prodotto più agile e commerciabile, ma meno conveniente sul piano strettamente aritmetico.

Il verdetto? Dipende da te (e da quanto vuoi dormire tranquillo)

Lingotti o monete? Nessuna delle due è la scelta perfetta. Ma ciascuna può esserlo per qualcuno. Chi investe cifre importanti e punta alla massima efficienza troverà nei lingotti un alleato lineare e solido. Chi invece vuole flessibilità, liquidabilità immediata e magari un pizzico di fascino storico, sceglierà le monete.

La soluzione migliore? Spesso è un mix. Lingotti per l’ossatura dell’investimento. Monete per la manovrabilità. Il tutto accompagnato da una regola semplice ma vitale: conservare ogni prova d’acquisto. Perché in assenza di documentazione, anche l’oro può trasformarsi in piombo fiscale.

E ricordiamolo: l'oro non si compra per speculare. Si compra per proteggersi. Chi lo capisce, smette di chiedersi quanto rende. E inizia a chiedersi quanto vale ciò che vuole davvero difendere.



















