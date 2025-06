Abertis, A.Benetton: "Ha acquisito asset per 6,5 miliardi con nuova governance"

(Adnkronos) - "È stato naturale concentrare l’attenzione sulla Spagna. Abbiamo trovato molti elementi favorevoli in questo Paese. Dopo il rinnovamento della governance di Abertis nel 2023, sono stati acquisiti nuovi asset per un valore di 6,5 miliardi di euro, grazie anche a un aumento di capitale di 1,7 miliardi da parte di Mundys e ACS". Lo sottolinea Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, in un'intervista pubblicata ieri sul quotidiano spagnolo Expansión ricordando come è stato anche "aumentato il numero di asset tramite acquisizioni: in Porto Rico con quattro autostrade; in Cile, con la Ruta Cinco; in Spagna, con la Ruta del Camino e la M-45 di Madrid, dove siamo saliti al 100% del capitale. Questo riflette molto il nostro atteggiamento e quello del nostro partner Florentino Pérez. Abertis prevede di investire altri 4 miliardi di euro nella manutenzione e sviluppo delle infrastrutture in gestione entro il 2029".

Benetton ricorda poi come "in Spagna lavoriamo anche con Avolta, un’azienda fortemente orientata al mercato spagnolo e con una tradizione consolidata, poiché abbiamo acquistato Aldeasa tramite Autogrill. Siamo molto soddisfatti della sua crescita. Abbiamo ridotto il debito e aumentato la redditività senza rinunciare alla capacità di investire, perché le buone aziende devono saper rispondere su tutti i fronti".

"Come investitori, cerchiamo di contribuire in modo olistico agli investimenti. Devono essere appropriati dal punto di vista finanziario, ma anche positivi per le comunità locali e per la sostenibilità, che non riguarda solo la natura, ma una sostenibilità più globale. Posso dire che abbiamo trovato buoni partner con cui condividiamo questa visione, una virtù non facile da trovare oggi: avere partner con cui bilanciare le esigenze di breve termine con quelle di lungo periodo. Come Edizione vogliamo essere investitori con una visione di lungo termine" conclude l'imprenditore.