Francia, applausi per giocatori Psg in Nazionale. Thuram osserva... - Video

(Adnkronos) - Il ct della Francia, Didier Deschamps, nel ritiro della Nazionale rende omaggio ai giocatori del Psg, reduci dal trionfo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League. Tutta la rosa dei Bleus è riunita attorno al tavolo e Deschamps, in piedi alle spalle di Ousmane Dembele, fa partire l'applauso ai nuovi campioni d'Europa. Nel gruppo, spicca l'espressione di Marcus Thuram: il centravanti dell'Inter, nella finale di Monaco di Baviera persa 5-0, non è riuscito a lasciare il segno.