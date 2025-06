Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa: "Un po' alla Mirko dei Bee Hive"

(Adnkronos) - "E' un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Bee Hive di Kiss Me Licia". Lo dice Elly Schlein che a Un Giorno da Pecora si è fatta tingere una ciocca di rosso per rispettare la scommessa, fatta ormai più di due anni, di tingersi di rosso se avesse vinto le primarie del Pd. Pentita di aver corso per la segretaria Pd? "No, ancora no. E' un lavoro molto bello che mi sono scelto e non mi lamenterei mai. Certo è un lavoro energivoro, richiede tanta energia".

Poi, a proposito di Giorgia Meloni sul referendum, afferma: "Nella migliore delle ipotesi, Meloni vuole confondere gli italiani. Quindi facciamo chiarezza: non ritirare le schede equivale a non votare e quindi affossare il referendum. Nella peggiore delle ipotesi è una presa in giro degli italiani". "Perché lo fa? Perché ha paura della partecipazione e ha capito che moltissimi italiani, anche chi ha votato per lei, andranno a votare perché è l'occasione di cambiare delle leggi, contrastare la precarietà migliorare la legge sulla cittadinanza cosa che Meloni non vuole fare". "Non si capisce quello che dico? Questa è un'accusa della destra perché è spaventata di una sinistra che finalmente parla la lingua che le persone vogliono sentire" ma piuttosto "una che dice che va a votare ma non ritira la scheda, quella che non si capisce cosa dice è lei...".

"Meloni si deve dimettere se il referendum ottiene il quorum? Io mi auguro che si vada ad elezioni anticipate al di là del referendum, dopodichè deve riflettere sul fatto che il rapporto con il Paese si definitivamente è rotto, si è visto alle amministrative. Noi lavoriamo per battere politicamente e per costruire l'alternativa. In queste amministrative abbiamo vinto a Assisi, Genova, Ravenna, ci sarà tra pochi giorni anche il ballottaggio a Taranto: mi sembra che uniti vinciamo e la destra ha ben da preoccuparsi".