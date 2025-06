Truffe finanziarie online, come difendersi dai 'guru' social: lo spiega Consob - Video

(Adnkronos) - 'Guru' della finanza sui social e truffe dietro l'angolo. Ma come difendersi? A spiegarlo è Consob, che lancia una campagna a tema dando voce al 'padre' di tutte le truffe finanziarie con il suo schema: Charles Ponzi.

Il video realizzato dalla Consob rievoca quel paradigma fraudolento e mette in guardia dai rischi, indicando ai risparmiatori la strada per non cadere in trappola.

È una truffa finanziaria vecchia come il cucco. Eppure continua ancora oggi a mietere vittime. Lo schema di fondo è sempre lo stesso. Ma assume forme di volta in volta diverse. Al tempo dei social corre sul web e sugli smartphone.

Charles Ponzi, un italiano che all’inizio del Novecento emigrò negli Stati Uniti attirato dal miraggio di fare fortuna, ricco lo diventò davvero, ma solo per pochi mesi. Poi finì in galera. Il suo stratagemma che sostanzialmente richiamava in vita la catena di Sant’Antonio durò lo spazio di un mattino, riuscendo, però, ad ingannare migliaia di americani.

Ai giorni nostri lo schema Ponzi rivive sui social e sul web. Soldi facili e senza rischio: questo lo specchietto per le allodole riproposto in tante declinazioni diverse.

Partendo da Ponzi, la Consob ha voluto richiamare con un video l’attenzione dei risparmiatori, affinché non si lascino attrarre dalle offerte finanziarie, il più delle volte prive di autorizzazione e quindi abusive, che prospettano guadagni stratosferici in poco tempo e a rischio zero.

Per saperne di più, nella sezione “Occhio alle truffe!” sul sito www.consob.it il vademecum a tutela dei risparmiatori.