Ucraina, Zelensky: "Raid russo su Sumy, città colpita in modo crudele"

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato su X un nuovo pesante attacco russo contro la città di Sumy, avvenuto con lanciarazzi multipli e diretto, secondo lui, deliberatamente contro la popolazione civile. Al momento si contano almeno tre morti e numerosi feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro. Zelensky ha ribadito l’urgenza di un’azione decisa da parte di Stati Uniti, Europa e dei Paesi alleati per costringere la Russia a fermare l’aggressione.

"I russi hanno colpito in modo crudele Sumy. Hanno colpito direttamente la città, le normali strade con artiglieria a razzo. Un attacco assolutamente consapevole contro i civili. È in corso l’operazione di soccorso. Ci sono molti feriti. Al momento si sa di tre morti. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari. Tutti i servizi sono impegnati per aiutare i feriti", ha scritto Zelensky.

"Si sa di almeno un razzo del lanciarazzi multiplo che non è esploso. Questo razzo ha perforato il muro di una stanza in un normale appartamento al nono piano. Tutto quello che c’è da sapere sul 'desiderio' russo di porre fine a questa guerra", denuncia.

E ancora: "È ovvio che senza la pressione del mondo, senza passi decisi da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti coloro che nel mondo hanno potere, Putin non accetterà nemmeno un cessate il fuoco. La Russia non smette di colpire le città e i villaggi dell’Ucraina neanche per un giorno. Ogni giorno perdiamo persone a causa del terrore russo. Ogni giorno la Russia fornisce motivi per rafforzare le sanzioni contro di lei e aumentare il sostegno alla nostra difesa. E ringrazio tutti nel mondo che promuovono proprio questa agenda: sanzioni per l’aggressione e l’uccisione di persone, aiuto alla difesa della vita degli ucraini".

Una delegazione ucraina composta da alti funzionari è intanto arrivata a Washington per prendere parte a colloqui con funzionari statunitensi su questioni inerenti all'economia e alla difesa.

"Abbiamo intenzione di parlare del sostegno alla difesa e della situazione sul campo di battaglia, rafforzando le sanzioni contro la Russia", ha affermato sui social media Andriy Yermak, principale collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky.

I colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul "non servono al compromesso", ma a favorire la "rapida vittoria della Russia" e la "totale distruzione del potere neonazista a Kiev", ha dichiarato intanto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, sul suo canale Telegram, come riportato dall’agenzia statale russa Tass.

"In questo consiste il significato del memorandum russo pubblicato ieri", ha precisato Medvedev, sottolineando che i contatti tra Mosca e Kiev non mirano a una soluzione negoziata, bensì alla realizzazione degli obiettivi bellici del Cremlino.