Gino Rapa incontra gli studenti di Andora: a Palazzo Tagliaferro un viaggio tra favole antiche e lingua italiana

Giovedì 5 giugno, alle ore 10, Palazzo Tagliaferro ospiterà un evento speciale dedicato ai giovani lettori, ma aperto a tutti. Su invito dei docenti della Scuola Media Benedetto Croce e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, Gino Rapa incontrerà gli studenti delle classi prime per parlare del suo ultimo libro, Fabulé (Ed. Delfino Moro).

Il libro raccoglie alcune delle più celebri favole di Esopo e Fedro, riproposte in una chiave fresca e accessibile per evidenziarne l’attualità. Non a caso, il sottotitolo del libro recita: favole antiche per lettori moderni. L’opera è già stata adottata come libro di testo in diverse scuole.

«Torno volentieri ad Andora – sottolinea l’autore – che oltre cinquant’anni fa fu la prima tappa del mio lungo percorso scolastico. Proprio a Palazzo Tagliaferro, allora un edificio piuttosto fatiscente, ho mosso i miei primi passi da insegnante. Ritornare qui, tra studenti e insegnanti, è un’emozione forte. Mi legano a questa comunità tanti ricordi e aneddoti che forse riuscirò a condividere durante l’incontro».

Oltre a presentare il libro, Gino Rapa coinvolgerà i ragazzi in una riflessione sulla lingua italiana, tra etimologie curiose, giochi linguistici e particolarità divertenti che spesso sfuggono all’uso quotidiano. Un’occasione per imparare, sorridere e scoprire quanto sia viva la nostra lingua.

«Sarà come tornare in cattedra – confessa con emozione – perché, in fondo, un insegnante non smette mai davvero di esserlo».

L’incontro è aperto anche al pubblico e rappresenta un’opportunità per studenti, famiglie e cittadini di riscoprire il valore educativo e formativo della narrazione, attraverso la lente delle favole e delle parole.