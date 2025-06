Firenze, incendio al Viola Park: indagato un giovane calciatore

(Adnkronos) - Un asciugacapelli dimenticato acceso sarebbe la causa dell'incendio che ha colpito nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno il padiglione C Sud del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, a Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in una delle stanze riservate ai giovani giocatori e si sono propagate rapidamente, danneggiando il corridoio, diverse porte delle camere e parte del tetto.

Per questo episodio la Procura per i minorenni di Firenze ha aperto un'indagine a carico di un giovane calciatore, ipotizzando il reato di incendio colposo. Il ragazzo, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe lasciato acceso un phon nella sua stanza. L'apparecchio, surriscaldandosi, avrebbe causato un corto circuito e dato origine al rogo. Il giovane sarà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.

L’allarme è scattato alle 2:15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, autoscale e autobotti, oltre al personale del 118. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alle prime luci dell’alba, intorno alle 6. Al momento dell’incendio nella struttura si trovavano circa quindici persone, tra cui lo stesso ragazzo indagato, che sono riuscite a mettersi in salvo.

Quattro persone – tre giovani, di cui due minorenni, e un accompagnatore di 41 anni – sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Ponte a Niccheri per aver inalato fumo. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze e tutti sono stati dimessi poco dopo. I danni alla struttura sono ingenti: l’intero padiglione è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme hanno colpito gli arredi – trattati comunque con materiali ignifughi – facendo esplodere i vetri delle finestre per il calore e raggiungendo la copertura dell’edificio. La Fiorentina ha già avviato la stima dei danni, mentre proseguono gli accertamenti tecnici e giudiziari per chiarire ogni aspetto della vicenda.