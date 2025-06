Innovazione, Lombardo: "Al via 'We Make Future' a Bologna, business per migliorare società"

(Adnkronos) - "La nostra visione è quella di utilizzare il business, di avere una nuova visione del business, business of tomorrow, il business del futuro, non orientato esclusivamente al fatturato, alla generazione del profitto, ma andare a migliorare quella che è la situazione sociale attuale e anche quella di interagire, integrare l'intelligenza artificiale, la tecnologia all'interno dei processi di business aziendali, ma anche all'interno di quelli che sono i processi di strutturazione dei nuovi sistemi sociali". Così Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future, all'apertura della tre giorni alla fiera di Bologna.

"Affinché questa visione possa realizzarsi, quindi migliorare la società e costruire un futuro diverso, è opportuno che venga visto il mondo come se fosse uno solo, che è quello che effettivamente accade. Una situazione geopolitica abbastanza complessa, tensioni lato AI e non solo, diciamo che ogni singolo individuo deve poter provare a fare la differenza. Questa nostra visione è il lavoro che facciamo quotidianamente, raggruppando anche delegazioni da tutti i paesi del mondo che si trovano in questa tre giorni esattamente con questo tipo di obiettivo", ha concluso.