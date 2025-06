Isola dei famosi, Adinolfi in lacrime: "Sono ingrassato dopo il suicidio di mia sorella"

(Adnkronos) -

Mario Adinolfi ha ricordato, in lacrime, la sorella morta suicida a 22 anni. Il giornalista nel corso della puntata dell'Isola dei famosi andata in onda oggi, mercoledì 4 giugno, ha parlato del suo difficile passato e di come questa tragedia ha cambiato profondamente il suo modo di vedere il mondo e il suo rapporto con Dio.

"Mia sorella, l'unica che avevo, si è suicidata. Ero legatissimo. Che si fa nella vita quando una persona così cara ti dice 'non mi dai la motivazione per vivere'?", ha rivelato Adinolfi nel corso della settimana. Il naufrago ha confessato che la scomparsa della sorella l'ha portato a perdere il controllo con il suo peso: "Ogni anno ingrassavo di 5 kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede", ha aggiunto. "Non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso". Un cambiamento che lo commuove. Con le lacrime agli occhi, infatti, il giornalista si è detto felice dei traguardi raggiunti ma ammette: "Penso a mia sorella tutti i giorni".

"Qui ti senti infinitamente piccolo, ma anche connesso a ciò che ti manca", ha detto il naufrago. "Mia sorella è stata l’elemento decisivo della mia vita. È andata avanti lo stesso, come inno alla vita. Le chiedo di proteggermi come uomo. E lo ha fatto", ha aggiunto. Veronica Gentili si è complimentata: "Nonostante le tue idee possano far arrabbiare qualcuno, stai tirando fuori molto più di quanto ti aspettassi", ha detto.