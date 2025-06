Morto Giancarlo Santalmassi, volto storico del Tg2. Aveva 83 anni

(Adnkronos) - Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Giancarlo Santalmassi, volto storico dell'informazione Rai. Il giornalista, che aveva 83 anni, è deceduto la notte scorsa in una clinica romana. La sua carriera è stata legata soprattutto al Tg2, di cui era stato il primo conduttore. Sempre in Rai aveva poi guidato diverse trasmissioni di approfondimento ed era poi diventato direttore di Radio Rai, legando il suo mandato alla nascita di format di grande successo come 'Zapping'. Negli ultimi anni della sua carriera aveva diretto anche il giornale radio di Radio 24, la radio del Sole 24 ore.

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dai vertici Rai: "L'amministratore delegato Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Sergio e il consiglio d'amministrazione Rai, a nome dell'azienda, esprimono ai familiari il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Santalmassi, volto storico dell’informazione Rai e – dal sequestro Moro all’attentato a Giovanni Paolo II - testimone di alcuni dei momenti più drammatici del secolo scorso. Una passione per il giornalismo e un rigore nella narrazione messi al servizio della Rai anche come direttore della radio", si legge in una nota del servizio pubblico radiotelevisivo.