Putin, attacco all'Ucraina: il messaggio del presidente russo - Video

(Adnkronos) - "Kiev non vuole la pace". E' il nuovo attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Ucraina, nell'intervento durante la riunione del governo. Putin prende di mira il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha giudicato non all'altezza la delegazione russa inviata agli incontri di Istanbul. "Il regime di Kiev non ha cultura politica di base", dice il leader del Cremlino.

"Il regime di Kiev, già illegittimo, sta degenerando in un'organizzazione terroristica. Il bombardamento di treni nelle regioni di Bryansk e di Kursk è, ovviamente, un atto terroristico. Nel Bryansk è stato condotto un attacco mirato contro i civili. Le decisioni sugli attacchi terroristici alle ferrovie sono state prese in Ucraina a livello politico. Ho dato ordine affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per aiutare le vittime e le famiglie delle persone decedute", dice facendo riferimento alle esplosioni che hanno provocato almeno 7 morti nelle regioni russe al confine.

"L'Ucraina sta soffrendo perdite enormi e sta arretrando lungo tutta la linea del fronte, quindi prova a intimidire la Russia con attacchi terroristiche. Le forze armate ucraine hanno sofferto perdite enormi e assolutamente prive di senso nella regione del Kursk. Stanno incassando una sconfitta dopo l'altra sul campo di battaglia", prosegue.

"Non sorprende il rifiuto di Kiev all'idea di un cessate il fuoco per motivi umanitari per 2-3 giorni. Uno stop" più lungo "nelle ostilità verrebbe sfruttato da Kiev per una mobilitazione forzata, per il riarmo e per la preparazione di attacchi terroristici. Per il regime di Kiev, corrotto completamente, è più importante il potere rispetto alla pace e alle vite degli ucraini: per Kiev, gli ucraini non sono il popolo", afferma ancora.