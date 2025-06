Usa, scattano i dazi del 50% su acciaio e alluminio

(Adnkronos) - Entrano in vigore oggi negli Stati Uniti i nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio importati. La decisione del presidente Donald Trump, che in precedenza aveva dichiarato essere volta a proteggere le industrie nazionali dell'acciaio e dell'alluminio, porta le imposte su entrambi i metalli dal 25 al 50 per cento.