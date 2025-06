Grandi sorprese al Molo 8.44: 30 anni di Arcaplanet e festa dei bambini da ConTè

Giugno si apre con grandi sorprese al Molo 8.44. Due occasioni speciali aspettano i clienti per vivere momenti di shopping, divertimento e promozioni uniche.

ARCAPLANET FESTEGGIA 30 ANNI

Fino al 12 giugno, non perdere la promo "Grandi Marche, Grandi Emozioni!" Arcaplanet celebra il suo 30° anniversario con offerte imperdibili su tantissimi prodotti per il proprio pet.

"Ti aspettiamo in store e online per coccolare i tuoi amici a quattro zampe con i migliori articoli sul mercato - spiegano dalla direzione del Molo - Che la festa abbia inizio".



GIOVEDÌ 12 GIUGNO – LA FESTA DEI BAMBINI DA CONTÈ

Una giornata speciale tutta dedicata ai più piccoli.

"Partecipa alla ruota della fortuna e prova a vincere premi fantastici, sconti esclusivi e

scarpe bimbo. L’evento è gratuito e aperto a tutti: porta i tuoi bambini per vivere un’esperienza divertente e colorata in negozio. Vieni al Molo 8.44: shopping, eventi e tanto divertimento per tutta la famiglia" concludono.