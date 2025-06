Alassio, taglio del nastro per il rinnovato "Campo delle Bandiere" all’Istituto Salesiano

Taglio del nastro questa mattina all’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio, dove è stato inaugurato il rinnovato Campo delle Bandiere. L’area sportiva, completamente riqualificata con un moderno manto erboso sintetico, è tornata a disposizione di studenti e comunità grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito del bando nazionale “Educare in Comune”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla cerimonia erano presenti gli studenti e il corpo docente dell’Istituto Don Bosco, la dirigenza scolastica, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e Don Ennio Bezzone, che ha impartito la benedizione sul nuovo campo.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, aprendo i suoi saluti complimentandosi con i ragazzi per il torneo di calcio appena concluso con le premiazioni delle squadre vincitrici, ha sottolineato: “Abbiamo scelto di investire i fondi ottenuti tramite il bando 'Educare in Comune' della Presidenza del Consiglio dei Ministri per questo splendido campo dell'Istituto Don Bosco, felici che i ragazzi possano divertirsi in sicurezza grazie ai lavori effettuati. È splendido che grazie a questo progetto, realizzato in uno spazio speciale della nostra città come l'Istituto Don Bosco, il Campo delle Bandiere possa oggi aprirsi alla collettività nel segno della collaborazione proficua che esiste tra il Comune di Alassio e l'Istituto salesiano. Collaborazione che si è concretizzata al meglio anche in momenti delicati come lo spostamento della scuola media per la sua ricostruzione”.

“Con la somma di 63.177 euro – spiega il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda - abbiamo potuto realizzare questo importante progetto per i ragazzi della nostra città. Grazie alla proficua collaborazione con l'istituto salesiano, il campo delle Bandiere - che abbiamo identificato come luogo ideale per promuovere la socializzazione giovanile - viene reso disponibile al pubblico in determinati orari pomeridiani, in linea con gli obiettivi dell'avviso pubblico. Un grazie sentito agli Uffici Comunali e a tutti coloro che hanno speso il proprio impegno per l'ottima realizzazione di questo progetto di rilievo per la nostra collettività”.

Il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, che non ha potuto essere presente a causa di concomitanti impegni istituzionali in Regione, ha fatto avere un messaggio che è stato letto dal sindaco Melgrati: “È davvero un piacere e un orgoglio come amministrazione comunale collaborare con le realtà del nostro territorio. E così, dopo l’intervento realizzato in sinergia con Società La Fratellanza di Moglio, dove abbiamo restituito alla frazione e soprattutto ai ragazzi un luogo di incontro e interazione sociale opportunamente attrezzato, ecco un altro intervento di cui andiamo fieri. Desidero farvi sapere che per me è davvero un piacere ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione, a cominciare dall'Istituto Don Bosco, all’ufficio tecnico del Comune, con particolare riguardo all’ing. Luca Corciulo, al funzionario dell’ufficio scuole, dott. Emilio Bonifazio. Lo voglio ripetere: un lavoro corale di tutta l’Amministrazione, a cominciare dal sindaco arch. Marco Melgrati, agli assessori e consiglieri tutti, consapevoli dell’importanza dei luoghi di aggregazione per i nostri ragazzi. Un caro saluto a tutti”.