"Via Mignone ostaggio dei bidoni condominiali: disabili e passeggini costretti a camminare in strada"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Mi limito a inoltrare alcune immagini scattate domenica 8 giugno, in zona Villapiana, in via Mignone, laddove due condomìni hanno adottato i cosiddetti ‘bidoni condominiali’, con gli evidenti risultati in termini di utilizzabilità dei marciapiedi".

"E pensate come sarebbe con tutti i mastelli delle singole utenze, qualora quel progetto sciagurato venisse adottato…"

"Inutile sottolineare che ai pedoni, ai passeggini e ai disabili non resta che camminare in strada, tra i veicoli in marcia. Grazie per l’attenzione che dedicate al tema".