Il 21 giugno torna "La Battaglia d’arte" organizzata dall’associazione culturale Due Zaini e Un Camallo

Conosciuta come "B'ART", si tratta di un evento artistico che si ispira ad un format già strutturato e divulgato a livello mondiale come “Art Battle”, il quale prevede una compagine di artisti in sfida tra loro per aggiudicarsi il titolo di Vincitore dell’evento. Lo svolgimento della B’ART avviene in un lasso di tempo prestabilito, in un luogo di interesse storico/artistico/culturale ed è aperto al pubblico ad offerta libera.

Gli artisti, dieci sfidanti, anche questa volta sono nomi conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Ogni artista si impegna a realizzare in un’ora, un’opera a tecnica libera, che sia attinente al tema che viene svelato solamente poco prima dell’inizio della gara dall’associazione stessa.