Fisco, Meloni “Vogliamo un sistema più equo, focus sul ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la riforma delle aliquote Irpef "il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Vogliamo premiare il merito, sostenere il lavoro, dare certezze ai giovani". Così il premier Giorgia Meloni nel suo intervento agli Stati generali dei Commercialisti 2025."Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo e più incentivante per chi produce reddito", ha proseguito."Una fiscalità più leggera e semplice è una condizione necessaria per attrarre investimenti e far crescere l'economia reale", ha sottolineato il presidente del Consiglio.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).