Alassio, nel centenario del Circolo Nautico al Mare una mostra fotografica in Sala Carletti

Dal 14 al 24 giugno, presso la Sala Carletti dell'Associazione Vecchia Alassio, si svolgerà una mostra fotografica e documentaria a cura di Lorenzo Fazio ed Emerson Fortunato dedicata ai cento anni di storia del Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM), fondato nel 1925. L’iniziativa è promossa dal CNAM in collaborazione con l’AVA, la Marina di Alassio e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio.

Attraverso immagini storiche, testimonianze e fotografie recenti, la mostra intende raccontare il lungo e affascinante percorso del Circolo, evidenziando il ruolo fondamentale svolto da soci, campioni e appassionati, contribuendo in modo decisivo a far conoscere Alassio come una delle principali località balneari e sportive italiane, punto di riferimento per lo sport della vela e oggi anche della Marcia Acquatica con Alassio Wave Walking CNAM.

“Tra le iniziative che abbiamo scelto per celebrare i 100 anni del CNAM – dichiara il presidente Carlo Canepa - questa mostra è il nostro modo per ricordare e rendere omaggio a chi ci ha preceduto e al tempo stesso lanciare un messaggio per il futuro. Il nostro Circolo è vela, cultura del mare, formazione, sport e spirito di appartenenza. Il nostro desiderio più sentito in questo centenario è che sempre più giovani conoscano e partecipino a questa grande storia fatta per prima cosa dalle persone, unite da una grande passione per il mare”.

La narrazione visiva parte dalle origini del Circolo e attraversa decenni di cambiamenti, tra cui la costruzione del porto, l’inaugurazione della nuova sede, l’espansione delle attività veliche e il riconoscimento internazionale ottenuto negli anni Sessanta e Settanta. Ampio spazio è dedicato alle grandi personalità sportive che hanno fatto la storia del CNAM, tra cui Pino Zucchinetti, Giampiero Dotti, Pierino Vaccarezza, Alessandro Zampori, Roberta Zucchinetti, Gianni Sommariva e i fratelli Pietro e Gianfranco Sibello.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti dichiara: “Ci fa molto piacere patrocinare questa mostra che rende omaggio allo straordinario sodalizio che ha contribuito notevolmente a fare di Alassio una capitale dello sport della vela e oggi anche della Marcia Acquatica. Sarà una splendida occasione per tutti per riscoprire la storia e i valori che il Circolo Nautico Al Mare rappresenta, con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.

La mostra offre per l'appunto anche uno sguardo sul futuro attraverso la scuola vela, l’impegno con i giovani, le classi Optimist e il Meeting della Gioventù, oltre alle importanti novità degli ultimi anni come la Marcia Acquatica. In mostra saranno presenti anche le sezioni dedicate al ritorno delle storiche classi Dinghy e Dragoni, tornate in auge anche grazie alle regate promosse dal Circolo. Le spettacolari fotografie odierne di Emerson Fortunato documentano con forza visiva le ultime regate e l’energia che anima la Baia del Sole, sempre teatro di eventi di grande richiamo quali ad esempio l’arrivo della Amerigo Vespucci e l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Particolarmente significativo sarà l’omaggio ad Alberto Beniscelli, secondo presidente del CNAM dopo Giuseppe Parascosso, oltre che noto pittore. In mostra, accanto ai pannelli fotografici, saranno esposti dodici suoi dipinti, ciascuno ispirato alle diverse forze del vento e del mare secondo la scala Beaufort, concessi per l'esposizione dal nipote Alberto Beniscelli.

La serata inaugurale si terrà sabato 14 giugno alle ore 21.00 e sarà introdotta da Alberto Beniscelli alla presenza di storici campioni del Circolo come l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, Gianni Sommariva, Alessandro Zampori, Giampiero Dotti e ad altri protagonisti che hanno segnato il successo del sodalizio.