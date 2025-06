Giovedì 12 giugno, preparati a un viaggio nel tempo al Centro Commerciale Molo 8.44 con "Voglio Tornare Negli Anni '90", il live show che ti riporterà nell’atmosfera di un decennio iconico.

Tra effetti speciali mozzafiato, gadget esclusivi e una mascotte che renderà l’evento ancora più speciale. Un’occasione imperdibile per rivivere i ricordi degli anni '90 in un'atmosfera elettrizzante e coinvolgente. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo inizia alle 20:00. Non mancare!