"Autori in Gioco", rassegna itinerante della Libreria Paoline di Savona

La Libreria Paoline di Savona organizza la rassegna culturale itinerante estiva "Autori in Gioco in tutte le direzioni". Gli appuntamenti saranno quattro e sempre il giovedì sera dalle ore 20:45. Si inizierà il 12 giugno nella Sala Stella Maris, in piazza Pippo Rebagliati 2, a Savona con "Un viaggio dalla poesia al movimento". Il "filo invisibile" saranno la comunicazione e le relazioni umane: poesie, racconti e testimonianze per riflettere sull'importanza di costruire relazioni significative.

Il 19 giugno nella Parrocchia San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, ancora a Savona si terrà l'incontro "Viaggiare, incontrare, conoscere. Il viaggio attraverso miti, leggende, letteratura e musica". Il 26 giugno presso il Centro Esposizioni MuDA, in via dell'Oratorio, ad Albisola Marina ci si interrogherà sulla domanda "Siamo qualcuno o siamo nessuno?": "Ci riscopriamo esseri unici ma legati gli uni agli altri con relazioni autentiche e arricchenti", dicono gli organizzatori.

Infine il 3 luglio al Santuario Nostra Signora di Misericordia, nuovamente a Savona, si tratterà il tema "Scienza e coscienza", ossia come le conoscenze scientifiche e quelle spirituali possano contribuire alla crescita dell'essere umano.