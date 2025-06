Coldiretti porta gli oli liguri alla cerimonia conclusiva del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci

Coldiretti Liguria ha partecipato con orgoglio alla serata conclusiva del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci, un evento di grande suggestione ospitato nel cuore del porto di Genova. Una celebrazione solenne e spettacolare, che ha salutato il ritorno della nave più bella del mondo dopo un viaggio epico intorno al globo durato oltre un anno e mezzo.

Per l’occasione, Coldiretti Liguria, insieme alla Fondazione Evoo School, ha curato un allestimento dedicato agli oli extravergini tipici del territorio ligure, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza delle cultivar locali e raccontare il valore storico e produttivo dell’olivicoltura regionale. Nel corso della serata sono stati offerti in degustazione gli oli degli agricoltori liguri – sia di ponente che di levante – a rappresentanti delle istituzioni, ufficiali e membri dell’equipaggio della Marina Militare, riscuotendo grande interesse e apprezzamento. Un modo per unire le eccellenze del Made in Italy alla narrazione di una delle massime espressioni della nostra tradizione locale.

"Essere presenti a un evento di questa portata significa ribadire il legame profondo tra la Liguria e il mare, tra il lavoro della terra e la cultura del territorio", commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. "L’olio extravergine ligure rappresenta un patrimonio unico, frutto di un’agricoltura eroica e sostenibile, che merita un palcoscenico internazionale come quello di questa serata".

"La nave Vespucci è un simbolo di italianità nel mondo e il nostro compito, come Coldiretti, è anche quello di far viaggiare con lei i sapori autentici delle nostre terre", aggiungono. "Portare l’olio ligure in un contesto così prestigioso significa promuovere cultura, storia e qualità, in perfetta sintonia con lo spirito di questa missione".

La serata, trasmessa in diretta su Rai Uno, ha visto alternarsi momenti di musica, narrazione e spettacolo, con la partecipazione di artisti, istituzioni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’evento si è concluso con uno spettacolare show di droni e un buffet in cui i sapori del territorio sono stati protagonisti.

Coldiretti Liguria, ancora una volta, ha voluto testimoniare quanto il mondo agricolo sia parte integrante dell’identità italiana e protagonista delle sue storie più belle.