Outdoor, il 13 giugno gli Stati generali del Parco delle Alpi Liguri: "Al fianco degli operatori"

Venerdì 13 giugno il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri incontra i territori delle Valli Argentina, Arroscia e Nervia per raccogliere, ascoltare e condividere dubbi e problematiche, proposte e iniziative.



Insieme agli amministratori e agli operatori locali si parlerà di outdoor, sentieri, proposte turistiche, connessioni e comunità.



L'appuntamento è a Molini di Triora, presso la sala consiliare comunale, dalle 15 alle 18.



"E' uno degli incontri che vanno a formare gli Stati Generali del Parco delle Alpi Liguri - evidenzia il Presidente Alessandro Alessandri -, un momento di crescita e di organizzazione per noi fondamentale. In particolare in questa sede sono invitati a partecipare tutti gli operatori del mondo dell’outdoor come guide, associazioni, istruttori, professionisti, ma anche del settore ricettivo quali ristoratori, albergatori, nonché le aziende agricole, gli allevatori, i rifugi, le associazioni no profit, culturali e naturalistiche, gli esercizi commerciali. L'invito è quindi aperto a tutti. Chiunque voglia condividere esperienze, proposte, necessità ma soprattutto abbia bisogno di informazioni e di rivolgere richieste, noi e gli uffici del Parco saremo in prima linea per raccogliere tutte le istanze, lavorando quindi al fianco degli operatori".

“Con l’inserimento di 132 km di nuovi tracciati nella rete escursionistica regionale, per un totale che oggi supera i 5.588 km proseguiamo con determinazione sulla strada della valorizzazione dell’entroterra e della promozione di un turismo sostenibile e consapevole – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, Alessandro Piana –. Il nostro obiettivo è rafforzare l’offerta turistica attraverso una rete di sentieri ordinata, sicura e accessibile, che valorizzi le specificità paesaggistiche e culturali dei territori. In questo modo andiamo a sostenere le economie locali e favorire la sinergia tra outdoor, agricoltura, accoglienza e promozione culturale”.