Varazze si prepara al "Palio di San Pietro", una mattina di pesca e amicizia

I pescatori amatoriali di Celle Ligure e Varazze, si sono dati appuntamento per domenica 14 giugno dalle ore 8:00 alle 10:30, in località "Ciappasse", dove cercheranno di catturare bughe sugarelli, senza trascurare di godersi l’allegro raduno tra amici, animati dalla stessa passione: … "vivere le bellezze offerte dal mare in compagnia".

Si tratta del "Palio di San Pietro", l’ormai tradizionale evento sportivo e socio aggregativo, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure e il patrocinio dell’amministrazione comunale. La premiazione dei vincitori e di tutti partecipanti al raduno, si terrà sera di giovedì 3 luglio, presso la base nautica dell’APSDV, dopo aver apprezzato la squisita muscolata, preparata e servita dagli esperti soci, sempre pronti a collaborare con il Direttivo al successo delle tante iniziative, decise anno dopo anno.

"Questo annuale appuntamento, che ormai vede presenti i pochi rimasti ad amare il mare nelle sue molteplici forme di naturale bellezza, è molto sentito da tutti i presenti perché, in questo primo appuntamento della stagione, tacitamente rinnoviamo l’impegno a suo tempo assunto: trasmettere alle nuove generazioni la nostra passione, che rimane tra le più antiche del popolo ligure, insegnando loro l’importanza di preservare l’ambiente in generale e quello marino in particolare, con la sua biodiversità - commenta Alberto Patrucco, presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze - Ed è per questo motivo che insieme agli amici pescatori di Celle Ligure, collaboriamo attivamente con le locali scuole e con quelle di altre località, anche di fuori regione, ospitando i giovani presso le nostre sedi e basi nautiche, per meglio trasmettere con esempi pratici la nostra esperienza, acquisita nel corso degli anni. Vogliamo che anche i nostri giovani concittadini possano imparare ad amare il mare, nella sua biodiversità e quella bellezza che ogni volta ci emoziona e riempie il cuore di gioia, anche se, purtroppo, al rientro dalle nostre escursioni in mare, il secchio più pesante non è mai quello che contiene, o meglio, dovrebbe contenere il pesce pescato, ma quello con i rifiuti, che sempre più spesso raccogliamo durante la navigazione".