Alcaraz, il coach Ferrero rivela: "Sui match point per Sinner mi ha sorriso"

Qual è stato il segreto di Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025 contro Jannik Sinner? A rivelarlo è stato Juan Carlos Ferrero, allenatore del numero due del mondo, in un'intervista a El Larguero, in cui racconta il momento di quei tre match point a disposizione dell'azzurro, tutti annullati da Alcaraz, che poi è riuscito a piazzare il break e trionfare al quinto set dopo oltre cinque ore di match.

"Sui match point per Sinner, Carlos mi ha sorriso e ha fatto il gesto del pugno. Non potevo crederci", ha detto Ferrero, "e invece ha tenuto il servizio e continuato a crederci fino alla fine. Si è superato, ci ha dato una lezione in questo senso". Ora Alcaraz si sta godendo le meritate vacanze ed è volato a Ibiza, dove ha postato una foto insieme al calciatore Sergio Reguilon: "Dopo la finale gli ho detto di divertirsi, se lo meritava, ma gli ho anche detto di ricordarsi che è un tennista professionista".

La festa del team spagnolo è cominciata la sera stessa della finale: "Abbiamo dormito pochissimo, siamo andati a cena all’una di notte e abbiamo fatto tardi per l’eccitazione", ha raccontato Ferrero, "lui tornerà nei prossimi giorni e lo farà come sempre con un buono stato d’animo, rigenerato. Non è tanto la festa in sé, è la disconnessione: stare con gli amici, non pensare al tennis, vivere da ventiduenne".