Italia-Romania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) -

Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia scende in campo negli Europei Under 21. La Nazionale guidata da ct Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata del girone A, completato da Spagna e dalla Slovacchia padrona di casa. Si gioca a Trnava, a circa 50 chilometri dalla capitale Bratislava, nei quattro precedenti agli Europei U21 tre vittorie per gli Azzurrini e un pareggio, con l’ultima sfida tra le due compagini nel 2021 a Frosinone, un’amichevole che ha visto l’Italia imporsi 4-2.

La sfida tra Italia e Romania è in programma oggi, mercoledì 11 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Ct. Nunziata

Romania (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct. Pancu

Italia-Romania, come tutte le partite degli Azzurrini agli EuropeI Under 21, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.