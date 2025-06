Labubu-mania, bambola venduta all'asta a 130mila euro

(Adnkronos) - Una scultura verde acqua raffigurante un personaggio Labubu con corpo e testa pelosi, definita dalla casa d’aste cinese Yongle International Auction come “un pezzo unico al mondo”, è stata venduta all’asta per 1,08 milioni di yuan, pari a circa 131.580 euro.

La domanda globale per i Labubu, bambole simili a conigli disegnate in Cina, ha raggiunto livelli febbrili. Create dall’artista hongkonghese Kasing Lung e prodotte dal marchio di giocattoli Pop Mart, con sede a Pechino, sono apprezzate anche dalle celebrità. I fan si mettono in fila tutta la notte davanti ai negozi per riuscire ad acquistarne una. Secondo gli analisti, il fenomeno rappresenta una prova del crescente “soft power” made in China. La frenesia globale ha spinto le persone a fare di tutto per ottenere un Labubu. Lo scorso mese, una filiale londinese di Pop Mart — che conta oltre 400 negozi nel mondo, tra cui 30 negli Stati Uniti — ha sospeso le vendite in negozio per timore di episodi di violenza da parte degli acquirenti rimasti senza le edizioni limitate.

I Labubu hanno dato vita a un fiorente mercato del collezionismo e del riuso, nonché a una comunità online dove gli appassionati si scambiano consigli su come personalizzare le proprie bambole. Nel frattempo, su internet proliferano i falsi, molti dei quali prodotti anch’essi in Cina e soprannominati dagli utenti dei social “Lafufu”.