'Proteggere il futuro' libro di Luca Dal Fabbro, guida per governare il cambiamento

(Adnkronos) - Affrontare le trasformazioni che coinvolgono gli ambiti economici, sociali ed ambientali delle nostre società con pragmatismo e con la consapevolezza che politica, economia e sicurezza energetica sono dimensioni inscindibili. È questo il monito lanciato da 'Proteggere il futuro', l’ultimo libro del presidente del Gruppo Iren Luca Dal Fabbro, edito da Rubbettino.

Il volume, introdotto dalla prefazione dell'ambasciatore Giampiero Massolo, si propone di affrontare in modo analitico i temi cruciali della sicurezza energetica e della resilienza economica, inserendoli nel contesto delle tre transizioni globali - energetica, digitale e geopolitica - che stanno ridefinendo le coordinate della politica internazionale e dell’economia mondiale.

In un contesto sempre più esposto a mutamenti rapidi e di portata globale, Stati, aziende e cittadini sono chiamati a fronteggiare sfide di straordinaria portata. Il cambiamento è alimentato da processi ad alta instabilità, un accesso sempre più competitivo alle risorse e un'urgente necessità di rispondere a sfide ambientali senza precedenti. Luca Dal Fabbro, unendo l’approccio teorico a quello pratico, offre un'analisi approfondita delle interconnessioni tra energia, tecnologia e sicurezza economica, per comprendere le dinamiche che plasmano il futuro globale.

'Proteggere il futuro' rappresenta uno strumento di riflessione per chi desidera affrontare il cambiamento con consapevolezza, delineando le strategie per garantire competitività e autonomia nei prossimi anni, offrendo al lettore gli strumenti per governare le trasformazioni in atto e affrontare le sfide del domani con maggiore sicurezza. Il libro affronta il trinomio sicurezza energetica ed economica, competitività e resilienza ambientale e suggerisce strategie e pratiche per identificare il giusto equilibrio per l’interesse nazionale e per adattarsi nelle dinamiche innescate dalle tre grandi transizioni globali.

“Il potere oggi si esercita con ciò che si possiede, non con ciò che si auspica di avere. Ed è questo il nodo centrale che Luca Dal Fabbro pone in evidenza: se vogliamo trasformare l’incertezza in vantaggio strategico, dobbiamo superare la tradizionale separazione tra economia, politica e sicurezza, dotandoci di strumenti analitici e istituzionali all’altezza delle sfide attuali”, queste le parole di Giampiero Massolo tratte dalla prefazione al libro.

Come spiega Luca Dal Fabbro, “nel contesto attuale dominato da instabilità politica internazionale, competizione per le risorse strategiche, impatti del cambiamento climatico, target ambiziosi di decarbonizzazione, è necessario che gli Stati, le imprese e le organizzazioni cambino approccio. Qualsiasi decisione deve infatti seguire tre priorità fondamentali: la competitività economica, la sicurezza nelle sue molteplici accezioni (continuità degli approvvigionamenti, autonomia strategica, difesa) e infine la resilienza ambientale. Prima di tutte le trasformazioni economiche, politiche e tecnologiche, la più importante sarà nella nostra capacità come esseri umani di immaginare nuove soluzioni per le sfide che si presenteranno sempre più serrate. Così come è stato per i nostri antenati, anche per la nostra e le future generazioni sarà il pensiero la chiave per continuare a prosperare, possibilmente sempre più in armonia con il nostro pianeta e i nostri simili per garantire il bene comune, unica strada verso un futuro globale pacificato”.