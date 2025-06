Finalborgo: "A Fügassa Letteraria" ospita Maurizio Carucci degli Ex-Otago

Nuovo appuntamento, venerdì 13 giugno alle ore 18 presso Ca di Nì a Finalborgo, con "A Fügassa Letteraria", l’evento dedicato alla lettura e alla convivialità nato a Finale Ligure da un’idea di Giulia Bernardi.

Ospite dell’incontro sarà Maurizio Carucci, cantautore degli Ex-Otago, agricoltore e viaggiatore nato a Genova nel quartiere di Marassi, che presenterà il suo esordio letterario Non Esiste un Posto al Mondo (HarperCollins): il racconto di un viaggio a piedi che parte dalla sua casa in Val Borbera per raggiungere Milano attraversando paesaggi che sono a dir poco ospitali per i viaggiatori. Il cammino intrapreso dall'autore è un diario di viaggio dove le gambe seguono il ritmo dei pensieri e del silenzio. Un cammino volto alla ricerca di quel luogo fisico ed interiore per riscoprire dove appartenere.

L’incontro, ad ingresso libero, è organizzato da A Fügassa Letteraria in collaborazione con la libreria Come un romanzo di Finalborgo.