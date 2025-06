Berlusconi, Meloni: "Avanti con sue battaglie libertà e buongoverno"

(Adnkronos) - "Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno dell'anniversario della morte del Cavaliere (12 giugno 2023).

"A due anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con affetto Silvio Berlusconi, un protagonista assoluto della storia italiana. Capace di cambiare profondamente il rapporto tra politica, società e comunicazione, Silvio ruppe gli schemi, lasciando un’impronta che va ben oltre la politica", scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Per me - aggiunge - è stato un amico e una figura importante perché con lui si poteva discutere, sorridere, immaginare, costruire. Oggi resta il vuoto, ma anche una traccia profonda e indelebile nella storia della Nazione".