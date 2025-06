Blocco diesel Euro 5, arriva emendamento Lega per rinvio: cosa prevede

(Adnkronos) -

Scongiurare il blocco dei diesel Euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente. È quanto prevede un emendamento della Lega al Decreto infrastrutture. Le auto mosse da motori a gasolio meno recenti potrebbero essere stoppate in alcune regioni del Nord a partire dal prossimo mese di ottobre: il partito di Matteo Salvini punta invece a posticipare tutto al 31 ottobre 2026, con la possibilità da parte delle Regioni interessate di anticipare o ritardare ulteriormente lo stop. Lo fa sapere la Lega.

L’obiettivo è duplice: da una parte, tutelare le famiglie che rischiano di restare senza macchina, dall’altra, rispettare l’autonomia delle Regioni. Un eventuale ritardo del blocco, aggiunge il testo leghista, dovrà essere accompagnato da misure compensative di tutela dell’ambiente come per esempio l’efficientamento energetico degli edifici o l’incremento del verde pubblico.

“Faremo di tutto per stoppare il blocco dei diesel Euro 5 - dichiara il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, primo firmatario dell’emendamento - Coerentemente con quanto sempre sostenuto dalla Lega, abbiamo infatti presentato un emendamento al decreto Infrastrutture per evitare il blocco delle auto diesel Euro 5 nelle regioni del Nord e dare alle stesse la possibilità di scongiurarlo dapprima per un anno e poi definitivamente adottando nuove misure. L’ambientalismo ideologico di Bruxelles è nei fatti una guerra contro lavoratori e ceti popolari che invece la Lega continuerà a difendere”.

La Lega ha presentato anche un emendamento al Decreto infrastrutture affinché i Comuni comunichino formalmente tutti gli autovelox presenti nel proprio territorio. In mancanza di informazioni, i dispositivi non potranno entrare in funzione. È un passaggio dovuto, per ottenere dati precisi che il ministero di Salvini sta chiedendo da tempo senza ottenere risposte esaustive, sottolinea una nota della Lega.