Dalla collina al mare, in tandem: il viaggio dell’inclusione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti fa tappa nel savonese

Un viaggio in tandem, dalla collina piemontese alle coste della Liguria, per dimostrare che lo sport può essere un potente strumento di inclusione. E' questa l'impresa che da domani, sabato 14, fino a martedì 17 giugno porterà la Polisportiva dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Torino a pedalare fino alla provincia di Savona.

Un percorso a due posti, per ogni bicicletta, in cui una guida vedente e un atleta con disabilità visiva si alternano alla fatica e si uniscono nella sfida.

Dopo aver esplorato negli ultimi anni alcuni tra i più suggestivi angoli del Piemonte – dalle Langhe al Monferrato, fino al Canavese – il gruppo tandem dell’UICI ha deciso di spingersi oltre, verso il mare. Cinque equipaggi, composti ciascuno da un ciclista non vedente e da una guida, affronteranno un tragitto di oltre 300 chilometri, articolato in quattro tappe, con salite impegnative, tratti panoramici e un passaggio simbolico attraverso i Comuni di Finale Ligure e Balestrino, nel cuore del savonese.

Si tratta di una sfida sportiva tutt’altro che semplice, con dislivelli anche superiori ai mille metri, affrontata con lo spirito che da sempre anima questa esperienza: costruire relazioni autentiche, superare le barriere, vivere il territorio con lentezza e profondità. Non solo sport, dunque, ma anche scoperta culturale e valorizzazione delle realtà locali, grazie a soste in strutture ricettive attente all’accoglienza e all’economia sostenibile, dove la condivisione è parte integrante del viaggio.

Il tandem, del resto, è molto più di una bicicletta: è una metafora perfetta della cooperazione. La guida vedente, che conduce il mezzo, e il pedalatore non vedente, che contribuisce attivamente con forza e ritmo, devono instaurare una sintonia profonda. Solo così possono affrontare salite e discese, affrontare curve e tratti sterrati, senza mai perdere l’equilibrio – né quello del mezzo, né quello del rapporto umano che lo sostiene.

Nel savonese, questa esperienza sarà anche un modo per far conoscere il territorio da una prospettiva insolita e inclusiva. I ciclisti dell’UICI attraverseranno paesaggi costieri, visiteranno borghi e si confronteranno con comunità locali, portando con sé un messaggio forte: l’inclusione non è uno slogan, ma una pratica concreta, costruita giorno per giorno, pedalata dopo pedalata.

Il tour prenderà il via il 14 giugno da Torino e si svilupperà in quattro tappe, per un totale di oltre 300 chilometri. Dopo una prima sosta a Belvedere Langhe, i ciclisti raggiungeranno Balestrino, in provincia di Savona, affrontando salite impegnative e dislivelli importanti. Da lì ripartiranno verso le colline delle Langhe, con pernottamento a Vergne, frazione di Barolo, per poi fare ritorno a Torino il 17 giugno. Un percorso ad anello tra Piemonte e Liguria, all’insegna dello sport e dell’inclusione.