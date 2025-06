“Fumo e fuochi accesi in giardini e terreni privati: basta con l’inciviltà”

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Siamo di sabato, a metà giugno, in una giornata calda e afosa. Abbiamo raggiunto i 30 gradi, con un alto tasso di umidità".

"Purtroppo, nonostante le condizioni climatiche, c’è ancora chi – incurante e irrispettoso degli altri – accende fuochi nei giardini o nei terreni privati vicino alle case, provocando un fumo acre e denso, generato non tanto da residui vegetali agricoli, quanto da sfalci e potature di erba e siepi. È una situazione di disagio non più tollerabile, sia per gli abitanti locali sia per gli ospiti e i turisti, che senza dubbio non apprezzano questo comportamento".

"Le istituzioni devono intervenire, non soltanto per la giusta tutela del territorio – al fine di prevenire gli incendi – ma anche per la salute e il benessere di tutti i cittadini. Un appello alla Regione, alla Provincia, ai Comuni, ad ARPAL e ad ASL Savona, affinché affrontino un problema che non può più essere ignorato, nonostante il silente disagio di tanti".