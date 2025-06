Savona, chiude la storica edicola di via Luigi Corsi, da anni punto di riferimento dei lettori savonesi

Dopo anni di attività, e cambi di gestione, dalla settimana prossima chiude l'edicola di via Luigi Corsi. Affitto caro e sempre meno vendite sono tra le cause della chiusura. In questi giorni la titolare sta ha dato l'annuncio ai clienti.

E così in centro ci sarà un'altra serranda abbassata in silenzio, senza clamore ma con tanta amarezza da parte dei residenti, che per anni avevano trovato lì un punto di riferimento quotidiano, non solo per acquistare giornali e riviste, ma anche per scambiare due parole e mantenere un contatto umano.

Alcuni sperano che lo spazio possa trovare nuova vita con un'altra attività, ma il timore è che resti l’ennesimo locale chiuso nel centro.