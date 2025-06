Albenga, Invernizzi (FdI): "Ospedale protagonista della nuova sanità territoriale"

“In riferimento alle recenti osservazioni del consigliere regionale Jan Casella di AVS sulla situazione dell’ospedale di Albenga, ritengo opportuno offrire un quadro chiaro e documentato degli interventi realizzati in questi mesi. Senza entrare in polemica, è doveroso raccontare il lavoro svolto in pochi mesi e il futuro della sanità del ponente savonese.

In soli otto mesi, grazie all’impegno della Giunta regionale, in particolare dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, l’ospedale Santa Maria di Misericordia è stato oggetto di un processo di valorizzazione e rilancio, basato sulla collaborazione tra Regione Liguria, Asl2, professionisti sanitari e istituzioni locali.

Uno dei passaggi più rilevanti è stato il potenziamento del Punto di Primo Intervento (PPI), attivo 24 ore su 24 per 45 giorni durante la stagione estiva, in risposta all’incremento dei flussi turistici” – dichiara il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. “La misura, attuata con il supporto del Ministero della Salute e del Dipartimento nazionale emergenza-urgenza, ha l’obiettivo di alleggerire il carico sul Pronto Soccorso di Pietra Ligure, ottimizzando la gestione dei codici minori e migliorando l’accesso alle cure di prossimità.

A rendere ancora più significativo il ruolo dell’ospedale di Albenga è stata l’inaugurazione della prima Casa della Comunità operativa in Liguria, avvenuta a febbraio 2025 proprio all’interno del presidio ingauno. “Si tratta di una struttura cardine del nuovo modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, attiva 7 giorni su 7, che garantisce servizi integrati di medicina generale, continuità assistenziale, assistenza infermieristica, specialistica, punto prelievi, ambulatori per patologie croniche, supporto sociosanitario e coordinamento con i Comuni e il terzo settore” – puntualizza Invernizzi.

La Casa della Comunità lavora in stretta sinergia con l’ospedale, costruendo un modello basato su prevenzione, gestione della cronicità e prossimità delle cure, riducendo la pressione sulle strutture di emergenza e favorendo un’assistenza continuativa e personalizzata.

L’ospedale Santa Maria di Misericordia è oggi un punto di riferimento per l’intero comprensorio del ponente savonese: è una struttura moderna, ampliabile, con servizi in espansione e una visione che mette al centro il cittadino. Accanto agli interventi clinici, prosegue anche il rafforzamento organizzativo e gestionale, con un’équipe multidisciplinare e una direzione medica dedicata.

“Parlare oggi dell’ospedale di Albenga come di un presidio trascurato o oggetto di misure ‘palliative’ non corrisponde alla realtà dei fatti” – dichiara il capogruppo, che continua: “Stiamo portando avanti una strategia che valorizza i presidi territoriali, integra ospedale e territorio e risponde concretamente alle esigenze delle comunità locali. È un lavoro silenzioso ma costante, fatto di ascolto, collaborazione e interventi misurabili.

Quello che stiamo costruendo – conclude – è una Liguria che cresce, che amplia e migliora i servizi. I risultati ottenuti ad Albenga ne sono una prova concreta”.