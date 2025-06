Stella, l'organista Matteo Cotti apre la XVI edizione della Stagione "Musica & Cultura"

Domenica 22 giugno, alle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a Stella San Giovanni, si aprirà la XVI edizione della Stagione "Musica & Cultura".

Sarà Matteo Cotti a offrire al pubblico un recital organistico intitolato "Splendori Organistici tra Primo Barocco e Classicismo", un vero e proprio viaggio che attraverserà oltre due secoli di storia della musica sulle note del prezioso organo costruito da Nicomede Agati nel 1850.

Matteo Cotti (1990) si diploma nel 2012 in organo e composizione organistica presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino con Guido Donati, e nel 2014 in pianoforte avendo studiato con Maria Clara Monetti e Luigi Mariani. Nel marzo 2018 si laurea in organo (lode e menzione) sotto la guida di Gianluca Cagnani. Nel 2021 consegue la laurea di II livello in composizione col massimo dei voti e la lode avendo studiato con Giuseppe Elos. Ha approfondito lo studio del clavicembalo con Elisabetta Guglielmin e, presso il conservatorio di Novara, Fabio Bonizzoni conseguendo la laurea di II livello nel 2024. Ha all’attivo numerosi concerti in cui si esibisce come pianista, clavicembalista e organista, sia da solista che in formazione, con un repertorio che spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Svolge regolarmente attività di pianista e clavicembalista accompagnatore presso conservatori, in masterclass e concorsi, scuole coreutiche. Dal 2019 collabora stabilmente con Accademia e Consort Maghini come organista titolare, continuista e come maestro accompagnatore al pianoforte. Dal 2021 è docente di tecniche di accompagnamento alla danza presso il Primo Liceo Artistico di Torino. Dal 2025 ricopre il ruolo di accompagnatore al pianoforte con obbligo di clavicembalo presso il conservatorio “G.F Ghedini” di Cuneo. All’attività di interprete musicale affianca quella di compositore per la danza. Attualmente è organista presso la chiesa di Santa Cristina in Torino.

La stagione "Musica & Cultura" è promossa dalla parrocchia di Stella unitamente alla confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna, e dispone del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune di Stella e dell'Associazione Musicale Antichi Organi Italiani.

L'ingresso è libero.