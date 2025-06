Banca d'Italia: In Liguria nel 2024 +0,5% per il Pil, industria stabile e calo della disoccupazione

È stato presentato oggi, presso la sede della Banca d’Italia, il Rapporto annuale L’Economia della Liguria. Nel 2024 l’economia regionale ha registrato un aumento del PIL dello 0,5%. Dal rapporto emerge una stabilità dell’industria, con buone performance nella cantieristica e traffici mercantili in ripresa. Il turismo segna una lieve crescita delle presenze, grazie alla componente straniera, mentre il mercato del lavoro resta sostanzialmente stabile, con disoccupazione in calo al 5,4% e redditi in leggero aumento. Gli investimenti pubblici sono cresciuti, in particolare per le opere infrastrutturali, con livelli di avanzamento dei lavori sopra la media nazionale.

Il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Alessio Piana, presente all’incontro, ha dichiarato: “I dati confermano la solidità del nostro tessuto produttivo e la capacità della Liguria di reggere uno scenario incerto. Serve continuare a garantire stabilità e scelte lungimiranti per sostenere imprese e lavoro, rafforzando i settori strategici e le filiere di eccellenza”.